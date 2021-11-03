BIST 1.533
DOLAR 9,65
EURO 11,18
ALTIN 552,21
HABER /  GÜNCEL

İsrail Büyükelçiliği, skandal paylaşıma 'siber saldırı' kılıfı buldu

İsrail Büyükelçiliği, skandal paylaşıma 'siber saldırı' kılıfı buldu

Resmi hesabından Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili 'Zaytung haberi' paylaşan İsrail Ankara Büyükelçiliği, skandalın ortaya çıkmasının ardından "Siber saldırıya uğradık, üzüntülerimizi bildiririz" açıklaması yaptı.

Abone ol

İsrail Büyükelçiliği'nin Instagram hesabından gündem üzerine mizansen 'haberler' yapan Zaytung'un "F-35 Pazarlığında Sona Gelindi: Dışişleri Bakanlığı Uçakların Yerine 1.4 Milyar USD Değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods İçin Bastırıyor...” başlıklı makalesi 'hikaye' olarak paylaşılmıştı.

Büyükelçilik, olayla ilgili olarak 2 Kasım gecesi yayımladığı açıklamada paylaşımın kendileri tarafından yapılmadığını belirterek, “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada,  “Bu paylaşımın tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her türlü olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Aysever Cem Yılmaz olayı nedir twitter tartışma büyüdü
Hakan Aysever Cem Yılmaz olayı nedir twitter tartışma büyüdü
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon 16 gözaltı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon 16 gözaltı
Fransa başörtü düşmanlığında tam gaz ileri! 'Başörtüyü teşvik ediyor' diyerek iptal ettiler
Fransa başörtü düşmanlığında tam gaz ileri! 'Başörtüyü teşvik ediyor' diyerek iptal ettiler
Camdaki Kız hikayesi gerçekte Cem Uzan ve Alara Koçibey'in hayatı mı?
Camdaki Kız hikayesi gerçekte Cem Uzan ve Alara Koçibey'in hayatı mı?
Abdulkadir Selvi'den olay kulis! "HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu"
Abdulkadir Selvi'den olay kulis! "HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu"
Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok ayrıldı mı haber verdi
Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok ayrıldı mı haber verdi
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Fahrettin Koca açıkladı 3'üncü doz kararı...
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Fahrettin Koca açıkladı 3'üncü doz kararı...
Kredi kartı puan alışverişinde bu tuzağa dikkat! Son tarihlere bakın
Kredi kartı puan alışverişinde bu tuzağa dikkat! Son tarihlere bakın
Gana'da 8 çocuk sarı hummadan hayatını kaybetti! İşte hastalığım semptomları
Gana'da 8 çocuk sarı hummadan hayatını kaybetti! İşte hastalığım semptomları
Fransa'nın eski sömürgeleri Rusya'da askeri eğitim alıyor
Fransa'nın eski sömürgeleri Rusya'da askeri eğitim alıyor