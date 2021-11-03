İsrail Büyükelçiliği, skandal paylaşıma 'siber saldırı' kılıfı buldu

Resmi hesabından Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili 'Zaytung haberi' paylaşan İsrail Ankara Büyükelçiliği, skandalın ortaya çıkmasının ardından "Siber saldırıya uğradık, üzüntülerimizi bildiririz" açıklaması yaptı.

Abone ol

İsrail Büyükelçiliği'nin Instagram hesabından gündem üzerine mizansen 'haberler' yapan Zaytung'un "F-35 Pazarlığında Sona Gelindi: Dışişleri Bakanlığı Uçakların Yerine 1.4 Milyar USD Değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods İçin Bastırıyor...” başlıklı makalesi 'hikaye' olarak paylaşılmıştı.

Büyükelçilik, olayla ilgili olarak 2 Kasım gecesi yayımladığı açıklamada paylaşımın kendileri tarafından yapılmadığını belirterek, “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu paylaşımın tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her türlü olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” denildi.