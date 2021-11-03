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Mahalleli gürültüye uyandı dışarı çıktıklarında araç sahipleri şoka girdi

Mahalleli gürültüye uyandı dışarı çıktıklarında araç sahipleri şoka girdi

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı iki aracın üzerine düştü.

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Olay, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle mahallenin ara sokaklarında bulunan bir evin istinat duvarı saat 05.00 sularında büyük bir gürültüyle devrildi.

Sesi duyan mahalleli olay yerine geldiğinde iki aracın istinat duvarı altında kaldığını gördü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve araç sahipleri yetkililerden yardım istedi.

Ev sahibi Osman Bağcı, “Evin dışına duvar çekmiştik, yağmur yağınca duvar çökmüş ve iki araç altında kalmış. Durumumuz yok 5 çocuğum var yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Araç sahibi Mehmet Tatlı ise, “Sabah ses duyduk araçlarımız duvarın altında kalmış, yetkililerin desteğini bekliyoruz” dedi.
Olay sonrası ekipler, araçları kurtarma ve bölgede temizlik işlemleri başlattı.

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