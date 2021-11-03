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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu

TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verisini duyurmasıyla Kasım 2021 kira artış oranı da belli oldu. Kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Kasım ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Kasım 2021 kira artış hesaplama

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %17,09

Kasım Ayı Kira Artış Tutarı: 170,9 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.170,9 TL

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