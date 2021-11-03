Fatih'te Suriye uyruklu kadının altınları çalındı! Etrafını sarmışlar!

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerden Suriye uyruklu Fıryal A.(26) ve Cumana Ş.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.