BIST 1.535
DOLAR 9,63
EURO 11,16
ALTIN 551,39
HABER /  EKONOMİ

TÜİK açıkladı! Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı! Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48,26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda görüldü.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44,18 ile erkek montu, yüzde 41,54 ile erkek kazağı izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 39,98 ile çocuk kazağı, yüzde 39,80 ile erkek kabanı, yüzde 36,99 ile sivri biber yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda oldu. Bunu yüzde 25,25 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,96 ile elma, yüzde 7,43 ile havuç, yüzde 6,14 ile kuru soğan takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de çalıştıracak eleman bulamıyor! 4 bin TL maaş veriyor
Denizli'de çalıştıracak eleman bulamıyor! 4 bin TL maaş veriyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafı ücretsiz eğitime çağırdı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafı ücretsiz eğitime çağırdı
Pendik'te patlama bina çöktü yaralı var
Pendik'te patlama bina çöktü yaralı var
Çürük dişi olanlar dikkat! Koronavirüsü daha ağır geçirebilirsiniz
Çürük dişi olanlar dikkat! Koronavirüsü daha ağır geçirebilirsiniz
Mahalleli gürültüye uyandı dışarı çıktıklarında araç sahipleri şoka girdi
Mahalleli gürültüye uyandı dışarı çıktıklarında araç sahipleri şoka girdi
TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı
TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı
TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Denizli'de şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
Denizli'de şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
Enver Aysever kimdir kaç yaşında aslen nereli Enver Aysever eşi kimdir?
Enver Aysever kimdir kaç yaşında aslen nereli Enver Aysever eşi kimdir?
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı!
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı!