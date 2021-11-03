Linet Yahudi mi? Linet'in annesi kimdir babası İsrailli olan Linet asker kaçağı

İSRAİL'de Eurovision seçmelerine katılan Linet, anne tarafından Türk baba tarafından İsrail kökenli.

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Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüyen Line'in annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan'dır. Linet'in babası ise İstanbullu İsrail asıllı Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlayan Linet, Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyluyor.

Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı. 2016 yılında sevgilisi Laurent Zalmonovic’in evli olduğunu öğrenen ve bu süreçte büyük bir yıkım yaşayan Linet şu açıklamayı yapmıştı: “Bana 6 yıl önce boşandığını ve iki çocuğu olduğunu söylemişti. 1,5 yıldır birlikteydik ve evlilik arefesindeydik. İyi olabilmek mümkün değil.”

Asker kaçağıyım

İsrail'de kadınların da askerlik yapması zorunlu. Linet ise bir asker kaçağı. Linet bu konuda şunları söylemişti:

-“İsrail’de doğdum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada.”

Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülke İsrail. Ülkede kadınlar 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuluyor.