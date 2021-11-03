Linet İsrail Eurovision seçmeleri yarışmasında sahneyi Türkçe şarkıyla inletti
Ünlü şarkıcı Linet, ülkesi İsrail'in Eurovision temsilcisini seçme kararı aldığı Xfactor adlı ses yarışmasına katıldı ve Selami Şahin'in Akşam Olmadan Gel isimli şarkısıyla sahneyi adeta inletti, jüriyi büyüledi.
İsrail, Eurovision'da kendilerini temsil edecek şarkıcıyı XFactor yarışmasından seçme kararı aldı. İsrailli şarkıcı Linet yarışmaya katıldı ve Selami Şahin'in 'Akşam Olmadan, Güneş Batmadan Gel' isimli şarkısını hem Türkçe hem İbranice okudu. Sesinin gücü ve performansıyla jüriyi ağlatan Linet, stüdyodaki seyircileri de etkisi altına aldı. Linet'in şarkı söylediği video sosyal medyada binlerce kes paylaşıldı.
Türk bir anne ve İsrailli bir babanın kızı olan, ülkemizin ünlü sanatçılarından biri olan Linet, performansıyla tüm jüri üyelerini ve seyircileri büyüledi.
Jüri üyelerinden birini de performansı ile ayağa kaldıran Linet, dinleyenleri adeta mest etti.
Eurovision'da da Türkçe-İbranice karışık bir parça mı olacak?
Uzun süredir ülkesini temsilen Eurovision'a katılacağı konuşulan Linet'in performansı göz doldurdu. Sosyal medyada bu performansın ardıondan, Eurovision'da da Türkçe-İbranice karışık bir şarkı söyleyip söylemeyeceği merak konusu oldu.