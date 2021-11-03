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Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme Bakan Varank açıkladı!

Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme Bakan Varank açıkladı!

Yerli üretim olarak geliştirilen koronavirüs tedavisinde kullanılacak Montelukast ve Ribavirin için Bakan Varank'tan açıklama geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısı ve ilacıyla ilgili çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:

KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz.

KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı’ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.

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