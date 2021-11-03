Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme Bakan Varank açıkladı!

Yerli üretim olarak geliştirilen koronavirüs tedavisinde kullanılacak Montelukast ve Ribavirin için Bakan Varank'tan açıklama geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısı ve ilacıyla ilgili çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:

KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz.

KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı’ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.