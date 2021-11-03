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MediaMarkt'tan 500 TL'ye varan indirim kuponu kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MediaMarkt'tan 500 TL'ye varan indirim kuponu kampanyası

MediaMarkt, 15 Kasım'a kadar sürecek kampanya kapsamında 500 TL'ye varan indirim kuponu kazanma fırsatı sunuyor.

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MediaMarkt açıklamasına göre, "Şahane Kasım" fırsatlarını mağazalarında ve internet sitesinde başlatan şirket, bu fırsatlara her gün yeni indirimler ekliyor.

Şirket, kampanya kapsamında 15 Kasım'a kadar MediaMarkt CLUB ile yapılacak alışverişlerde 500 TL'ye varan indirim kuponları dağıtacak. Kuponlar, ocak ayı boyunca geçerli olacak.

Buna göre 500-1.000 TL arası alışverişlerde 25 TL, 1.001-2 bin TL aralığında 50 TL, 2 bin 1-5 bin TL arasında 100 TL, 5 bin 1-10 bin TL aralığında 250 TL, 10 bin 1 TL ve üzeri alışverişlere ise 500 TL tutarında hediye indirim kuponu dağıtılacak.

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