İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 98 terörist etkisiz hale getirildi

Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler! Görüntüleri de var

CHP'li vekilden Üç Kuruş dizisine tepki! RTÜK ile görüştü kaldırılmasını istedi

TÜİK açıkladı! Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu