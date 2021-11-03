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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 98 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 98 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, "sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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