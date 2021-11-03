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Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz faturasını düşürme tüyosu: 'Evi az ısıtın'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz faturasını düşürme tüyosu: 'Evi az ısıtın'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz kullanımı konusunda tasarruf önerilerinde bulundu. Dönmez, "Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik kullanımı konusunda 'tasarruf' önerisinde bulundu. İşte Enerji Bakanı'ı Fatih Dönmez'in o tasarruf tüyoları:

- Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. 

- Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var.

- Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz.

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