Vergi harç ve cezalar ne kadar ortacak? Oran belli oldu Erdoğan yetkisini kullanmazsa rekor artış kapıda

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 oldu. Bu rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor.

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Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.

TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda yüzde 19,89 olarak açıklandı.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 36,20 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Düşürme yetkisi kullanılmazsa bu oranda artış gösterecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.