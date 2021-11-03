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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı ölü ve yaralılar var

ADIYAMAN'da, yol kenarındaki beton bariyere çarpan otomobildeki Hacı Büyüknal (63) öldü, 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Hüseyin Polat (63) yönetimindeki 02 LA 173 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Sürücü Hüseyin Polat ile otomobildeki yakınları Hacı, Sahra (31), Ayşe (56), Elif (4) ve Fatma Bahar Büyüknal (1) sıkışıp yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, otomobilden çıkardıkları yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Hacı Büyüknal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyüknal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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