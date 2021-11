Fiat müşteri memnuniyetinde yenilikçi çözümlere devam ediyor

Fiat, 2017 yılında satış ve satış sonrası süreçleri koordine etmek ve kişiye özel hizmet sunmak hedefiyle kurduğu "Müşteri İlgi Merkezi" ile tüm kullanıcılarına süreç, sistem ve standartlarla sınırlanmayan çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat, müşteri memnuniyetinde de dönüşüme öncülük ediyor. Otomotiv sektöründe satış ve satış sonrası süreçlerin tamamını Müşteri İlgi Merkezi aracılığıyla yürüten tek marka olan Fiat, beklentilerin ötesine geçen hizmetiyle Türkiye'nin her noktasındaki kullanıcılarına "yol arkadaşlığı" yapıyor.

Marka, dayanışmanın öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüzde, herkese ilham verici olması düşüncesiyle Müşteri İlgi Merkezi hikayelerini sosyal medya hesaplarında "Bazı Yollar Kalplere Çıkar" temalı kısa film serisi ile aktarıyor. Gerçek ses kayıtlarının kullanıldığı, Fiat kullanıcılarının yaşadığı sıra dışı deneyimleri ve yollardaki yaşanmışlıkları konu alan kısa film serisinde, Müşteri İlgi Merkezi ve kullanıcıların diyalogları şeffaf ve eksiksiz bir şekilde aktarılıyor.

Verilen bilgiye göre, 2017 yılından günümüze on binlerce Fiat kullanıcısına "kişiye özel" çözüm üreterek ihtiyaç ve beklentilerin ötesine geçen çözümler sunan, sesli yanıt ve chatbot'ların olmadığı Müşteri İlgi Merkezi tarafından sağlanan her görüşme, Fiat kullanıcılarının yaşamlarına her konuda destek olmak ve olumlu katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tüm süreçlerinde insan dokunuşunu odağına alan Fiat, otomotiv sektöründe satış ve satış sonrası süreçlerinin tamamını yürütebilen Acil Yol Yardım, Fiat Yol Arkadaşım Connect bağlantılı araç teknolojisi, acil tıbbi destek, mobil uygulama desteği, concierge hizmetleri, işitme engelliler için görüntülü sohbet ve daha birçok hizmeti 7/24 kesintisiz olarak aynı noktadan sunan dünyadaki tek otomotiv firması olarak da öne çıkıyor.

Kişiye özel hizmet ve çözüm üreten Müşteri İlgi Merkezi; konularında uzman ekibiyle, Fiat kullanıcılarının ihtiyaç ve isteklerine odaklanmış bir çalışma anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.