Exxen üyelik ücreti 2021 kaç para oldu Exxen üyelik iptali nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu digital platform Exxen üyelik işlemleri ve Exxen üyelik ücreti kaç para oldu araştırmaları devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanacağının açıklamasının ardından üyelik işlemleri arttı. Peki nasıl Exxen üyeliği nasıl olur?

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının ardından Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılıyor. Özellikle Avrupa'da boy gösteren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

EXXEN spor paketi ücretleri ne kadar: Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş ödenerek satın alınabiliyor.

EXXEN'e nasıl üye olunur: Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

Exxen'de hangi yapımların yer alacağı da çok merak ediliyordu. Platformun, yayın hayatına başlamasıyla birlikte Exxen'de neler var, hangi programlar var, Exxen'de kimler var gibi sorular internette aratılıyordu. İşte Exxen'de yer alan içerikler...

Exxen Diziler

*Sihirli Annem

Şeref Bey

*Olağan Şüpheliler

*Hükümsüz

*Gibi

*Öğrenci Evi

*Yetiş Zeynep

*Vahşi Şeyler

*İşte Bu Benim Masalım

*İlginç Bazı Olaylar

Exxen programlar

*Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

*@Enis Arıkan (Enis Arıkan)

*Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

*Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

*Katarsis (Gökhan Çınar)

*Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

*Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

*Sürprizimiz Var

*Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

*Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

*Buraların Yabancısıyız

*Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

No Limit

*Tasarım Evler (Ömer Şanlı)

*Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

Exxen Yarışma

*Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

*Next Top Model (Burcu Esmersoy)

*Fight Club (Bilgehan Demir)

*O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

*Ayak Tenis

*Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

*Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)

*Survivor Seçmeler

*Kaçış (Alper Rende)

*Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

Exxen Güldürü

*Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

* Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

* Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

* Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)

* Özcan Show (Murat Özsoy)

Exxen Belgesel

*2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

*Cadde Cadde İstanbul

*K-POP

*Tosuncuk

*Cam Yeniden Cam

*Son Süngerci

*Son Savaşçı: Midilli

*Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul

*Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri

Çizgi Dizi ve Filmler

*Kral Şakir: Mikrop Avcıları

*Süper 1 Takım