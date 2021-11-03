İstanbul'da taksiler denetimlere rağmen böyle! At yarışı izleyen de var fazla yolcu taşıyan da

İSTANBUL'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor. Esenyurt'ta, taksisine müşteri alan sürücü direksiyon başında at yarışı izledi. Beşiktaş'ta da taksiye alınan fazla yolcular cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beşiktaş'ta kameralara yansıyan ilginç görüntüler ise denetimlere rağmen manzaranın değişmediğini gösterdi.

Esenyurt'ta, taksiye yolcu alan şoför, taksisinde çocukların olmasına rağmen yoğun trafikte cep telefonundan at yarışı izledi. Taksicinin bir eliyle direksiyonu tutup diğer eliyle at yarışı izleyerek kendisini, yolcusunu ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise müşterisi tarafından saniye saniye görüntülendi. Taksicinin maskesini de aynaya astığı görüldü.

Beşiktaş Dolmabahçe'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü. Takside yolcular üst üste binerken bazı yolcuların kafalarını camdan çıkardıkları görüldü.