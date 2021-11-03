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AK PARTİ

Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Yiğit Bulut Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğu ve felç olduğuna yönelik sosyal medyada hızla yayılan iddialara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan videolu yanıt geldi.

Yiğit Bulut. Erdoğan'ın Ankara'da uçaktan indiği anları da sosyal medyadan paylaştı. Eşi Emine Erdoğan'la havalimanında görüntülenen Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızla ilgili asılsız haber yayanlar ve buna alet olanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda Ankara'ya indi" ifadelerini kullandı.

Bulut, ayrıca iddiaları yayanlarla ilgili yargının gereken adımları atacağını yazdı. 

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