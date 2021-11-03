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Aziz Yıldırım'ın doğum gününden bomba görüntüler! Kimler vardı hangi şarkı söylendi?

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 69 yaşını geride bıraktı. Yıldırım için düzenlenen doğum gününe dikkat çeken isimler katıldı. Kutlamada Aziz Yıldırım'ın neşeli halleri dikkat çekerken, kutlamaya katılanların hep bir ağızdan söyledikleri şarkı dikkat çekti...

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım 69 yaşını geride bıraktı. Yıldırım için düzenlenen doğum gününe dikkat çeken isimler katıldı. Bir mekanda yemekli bir toplantı yapan Aziz Yıldırım ve dostlarının doğum günü kutlamasından çarpıcı görüntüler sızdı.

Yemeğe mustafi Tümamiral Cihat Yaycı, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, eski yöneticilerden ve Yıldırım’ın yakın çalışma arkadaşlarından Mahmut Uslu, Önder Fırat Avukat Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Necati Mete, Alaattin Metin, Selim Kosif, Aytunç Erkin, Bülent İşcen, Tamer Yelkovan, Cenk Başak, Ozan Balaban, Selim Kosif ve Murat Özaydınlı gibi isimler katıldı.

Çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe’de yeni yönetim ve teknik direktör adaylarının konuşulduğu dönemde bu isimlerin bir araya gelmesi masada konuşulanları merak ettirdi.

Doğum günü kutlamasında "Çocuklar inanın inanın çocuklar" eşliğinde Aziz Yıldırım'ın da eğlenceye katıldığı görüldü. Yıldırım, gecenin sonunda Metris türküsünü söylerken duygulandı.

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