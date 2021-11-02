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İstanbul'da otomobil çarptı motokurye metrelerce havaya uçtu! İşte o anlar...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da ters yönde seyir halinde olan motokurye ile caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Kazada motosikletli kuryenin metrelerce havaya fırladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kartal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde aşırı hızla ters yöne giren motosikletli kurye ile caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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