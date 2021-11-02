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BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan paylaştı: ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE devreye girdi

Roketsan tarafından geliştirilen Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE, Türkiye’nin sınır bölgelerinde güvenliği sağlamaya devam ediyor.

Roketsan’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Güncel asimetrik tehditlere karşı yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile vatan sınırlarımız güvende!” ifadelerine yer verildi.

ALKA

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS); asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemi.

Tehditlerin, Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini ve Lazer Silahı ile tahribat edebilmesini sağlayan iki katmanlı savunma mimarisine sahip ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ,hedefe özel olarak imal edilen, üzerinde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen (kamera, patlayıcı, vb.) farklı güdüm çözümleri ile seyir özelliği kazandırılmış mini/ mikro insansız hava araçları (IHA) ve mini/mikro IHA sürülerinin güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilirken meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklarına ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.

Balistik Koruma Merkezi

Roketsan Balistik Koruma Merkezi (BKM), askeri ve sivil platformların balistik koruma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruldu.. Tasarım, geliştirme üretim ve test yeteneklerini tek bir çatı altında barındıran Balistik Koruma Merkezi,. Türkiye’de zırh konularında akademik ve kurumsal araştırmaların koordine edilmesi misyonunu yürütmekte.
BKM, sahip olduğu tasarım tecrübesi ve altyapısı ile, her türlü kara, hava ve deniz platformu için beka sistemleri geliştirme ve entegrasyon yeteneğine sahip.

Drondan Atılan Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi (METE)

Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hibrit harekat alanında ve konvansiyonel harp ortamında kullanılan, insanlı veya insansız platformlardan fırlatılabilen, menzil ve hassasiyet üstünlüğü ile yumuşak hareketli ve sabit hedeflerde etkin tahrip gücü sağlayan yenilikçi silah sistemi.

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