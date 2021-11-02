SHOW TV Üç Kuruş ilk bölüm roman dansı sahnesi interneti salladı!

SHOW TV Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü roman dansı sahnesiyle sosyal medyayı salladı. Roman dansı yapan güzel oyuncu Aslıhan Malbora izleyiciden tam not aldı.

SHOW TV'de dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisine güzel oyuncu Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin dansı damga vurdu. Çete lideri Kartal'ın kardeşi olan Leyla, komiser Efe'nin ve ağabeyinin önünde Roman havalarıyla göbek attı.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin rol aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam Show TV ekranında yayınlandı. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un ilk bölümüne Leyla'nın düğündeki dans performansı damga vurdu.



Mahalledeki düğüne gelen Leyla, mafya lideri abisini uzaktan izleyen Organize Şube'de komiser olan Efe'nin yanına giderken kendisini gazeteci olarak tanıttı.





Düğüne tek girmek istemediğini söyleyerek Efe'nin koluna giren Leyla, etraftaki kadınlardan kendisini dans kaldırmasını istedi.





Tek başına ortada dans eden Leyla, kıvraklığı ve hareketleriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Leyla, dans ederken sık sık Efe'ye bakarak ona olan ilgisini de belli etti.

Yeni rolü için uzun süre Roman dansı dersi de alan güzel oyuncu, düğün sahnesindeki dansıyla izleyenlerin beğenisini topladı.