Üç kaşık tatlısı nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Pratik, kolay ve çok lezzetli bir tarif ile mutfağınıza konuk oluyoruz.

Üç kaşık tatlısı adını, kullanılan malzemelerinin ölçüsünden alıyor. Hem lezzeti hem de adıyla çok ilgi gören üç kaşık tatlısını denemek isterseniz, enfes üç kaşık tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Malzemeler;

3 yumurta 3 yemek kaşığı şeker 3 yemek kaşığı sıvıyağ 3 yemek kaşığı süt 3 yemek kaşığı irmik 3 yemek kaşığı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Şerbeti için 3 su bardağı süt 1,5 su bardağı şeker