BIST 1.533
DOLAR 9,60
EURO 11,13
ALTIN 551,98
MAGAZİN

İsrail ses yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı 'Akşam olmadan gel' jüriyi büyüledi!

İSRAİL'deki müzik yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı! Selami Şahin'in 'Akşam Olmadan Güneş Batmadan Gel' isimli şarkısını seslendiren Gali Ben Shushan isimli genç kadın jürileri büyüledi.

İsrail'de düzenlenen X Factor isimli müzik yarışmasına katılan Gali Ben Shushan, seslendirdiği Akşam Olmadan Gel şarkısıyla jürileri kendine hayran bıraktı.


Zeynep Avcı'nın O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını söyleyerek gündeme oturmasının ardından bir yarışmada daha Türkçe şarkı söylendi. İsrail'de yayınlanan X Factor yarışmasında söylenen Türkçe şarkı, jürilerin beğenisini topladı.



Yarışmaya katılan Gali Ben Shushan isimli yarışmacı, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan Akşam Olmadan Gel şarkısını seslendirdi. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, performansıyla jürilerden tam not aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var
Çamaşır asarken canından oldu
Çamaşır asarken canından oldu
SHOW TV Üç Kuruş ilk bölüm roman dansı sahnesi interneti salladı!
SHOW TV Üç Kuruş ilk bölüm roman dansı sahnesi interneti salladı!
İstanbul'da araç kaza yapıp kaldırıma çıktı! İki yaya saniyelerle kurtuldu
İstanbul'da araç kaza yapıp kaldırıma çıktı! İki yaya saniyelerle kurtuldu
Roketsan paylaştı: ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE devreye girdi
Roketsan paylaştı: ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE devreye girdi
Didem Şener göğüslerini büyütmek için silikon tezgahı kurduğunu itiraf etti
Didem Şener göğüslerini büyütmek için silikon tezgahı kurduğunu itiraf etti
İstanbul'da tantanacılık yöntemi çaldı! Yakalanınca soyunmaya başladı
İstanbul'da tantanacılık yöntemi çaldı! Yakalanınca soyunmaya başladı
Beylikdüzü'nde markette kadınların maske kavgası kamerada
Beylikdüzü'nde markette kadınların maske kavgası kamerada
3 milyon TL değerinde! Bursa'da bir anda alev alev yandı: Sürücü fenalık geçirdi
3 milyon TL değerinde! Bursa'da bir anda alev alev yandı: Sürücü fenalık geçirdi
İstanbul'da yangın dehşeti! 3 kişi 4 kattan aşağı atladı o anlar kamerada
İstanbul'da yangın dehşeti! 3 kişi 4 kattan aşağı atladı o anlar kamerada