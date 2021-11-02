İsrail ses yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı 'Akşam olmadan gel' jüriyi büyüledi!

İSRAİL'deki müzik yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı! Selami Şahin'in 'Akşam Olmadan Güneş Batmadan Gel' isimli şarkısını seslendiren Gali Ben Shushan isimli genç kadın jürileri büyüledi.

İsrail'de düzenlenen X Factor isimli müzik yarışmasına katılan Gali Ben Shushan, seslendirdiği Akşam Olmadan Gel şarkısıyla jürileri kendine hayran bıraktı.



Zeynep Avcı'nın O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını söyleyerek gündeme oturmasının ardından bir yarışmada daha Türkçe şarkı söylendi. İsrail'de yayınlanan X Factor yarışmasında söylenen Türkçe şarkı, jürilerin beğenisini topladı.





Yarışmaya katılan Gali Ben Shushan isimli yarışmacı, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan Akşam Olmadan Gel şarkısını seslendirdi. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, performansıyla jürilerden tam not aldı.