İYİ Parti - HDP kavgası Millet İttifakını çatlattı! Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e olay yanıtı

Meral Akşener, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" demişti. Mithat Sancar HDP'nin grup toplantısında bu sözlere "HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir" diyerek yanıt verdi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in parti grubunda yaptığı açıklama gündeme oturdu. Akşener'in 'Millet ittifakında' çatlama yaratan sözleri HDP'nin PKK ile olan ilişkisine dair oldu. Meral Akşener, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz" dedi.

Bu sözlere HDP kanadından gelecek yanıt merak edilirken, Mithat Sancar parti grubunda yaptığı konuşmada cevabı geciktirmeden verdi. Mithat Sancar, Akşener'in eleştirisine hayli sert tepki verdi ve "HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir" dedi. Sancar," HDP tam da halk içine konumlamıştır. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır." diye konuştu.

Mithat Sancar şu ifadeleri kullandı:

*"Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor ama HDP’nin inadı da sürüyor. HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır.

*Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir.

*Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu.

HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.”