Fenomen YouTuberlar Bilim Kurulu üyelerine sordu! Gençleri aşıya teşvik için proje

Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

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Proje kapsamında YouTube içerik üreticileri ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya gelerek, “Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” temasıyla videolar hazırlandı.

Covid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile hedef toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, YouTube ile Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

Ünlü YouTuberlar Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine sordu

“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Covid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerine konuşarak, uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Covid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmi kanalından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.