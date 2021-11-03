BIST 1.528
DOLAR 9,70
EURO 11,24
ALTIN 553,24
HABER /  GÜNCEL

Fenomen YouTuberlar Bilim Kurulu üyelerine sordu! Gençleri aşıya teşvik için proje

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenomen YouTuberlar Bilim Kurulu üyelerine sordu! Gençleri aşıya teşvik için proje

Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

Abone ol

 Proje kapsamında YouTube içerik üreticileri ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya gelerek, “Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” temasıyla videolar hazırlandı.

Covid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile hedef toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, YouTube ile Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

Ünlü YouTuberlar Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine sordu

“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Covid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerine konuşarak, uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Covid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmi kanalından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener önce 'Sayın Öcalan' dedi sonra özür diledi
Meral Akşener önce 'Sayın Öcalan' dedi sonra özür diledi
Kanser hastalığında çığır açan buluş Kan testinde yanılma payı yok gibi!
Kanser hastalığında çığır açan buluş Kan testinde yanılma payı yok gibi!
11 yaşındaki Yiğit, koronayı yenip taburcu olduğu gün kalp krizinden öldü
11 yaşındaki Yiğit, koronayı yenip taburcu olduğu gün kalp krizinden öldü
Araz Aknam kaç yaşında aslen nereli Masterchef Araz boyu ve kilosu kaç?
Araz Aknam kaç yaşında aslen nereli Masterchef Araz boyu ve kilosu kaç?
Almanya'da artık 'aşılanmayanların salgını' yaşanıyor
Almanya'da artık 'aşılanmayanların salgını' yaşanıyor
Rusya’da uçak düştü! Kargo uçağında 8 kişi varmış
Rusya’da uçak düştü! Kargo uçağında 8 kişi varmış
Fransız Le Figaro gazetesi SİHA'larla ilgili NATO iddiası
Fransız Le Figaro gazetesi SİHA'larla ilgili NATO iddiası
Kuzey Yarımküre'de mevsimler değişti! Artık yaz uzadı kış kısaldı
Kuzey Yarımküre'de mevsimler değişti! Artık yaz uzadı kış kısaldı
Aydın'da eşini ve kızını öldürüp intihar etmişti sır perdesi aralandı
Aydın'da eşini ve kızını öldürüp intihar etmişti sır perdesi aralandı
İYİ Parti - HDP kavgası Millet İttifakını çatlattı! Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e olay yanıtı
İYİ Parti - HDP kavgası Millet İttifakını çatlattı! Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e olay yanıtı