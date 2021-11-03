Masterchef Pelin sevgilisi kimdir şarkıcı Gökhan Akar instagram'da paylaştı

Masterchef Türkiye 2021'e yedeklerden giren Pelin Zaman güzelliği ile dikkatlerden kaçmıyor. Yemeklerideki başarısı ile de adından söz ettiren Pelin Zaman'ın sevgilisi ortaya çıktı. Şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı konuşulan Masterchef Pelin'in adı daha önce Emre Büber hatta Danilo Şef ile de anılmıştı.

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Masterchef Türkiye 2021'nin dikkat çeken isimlerinden biri de Pelin Zaman oldu. Yarışmaya yedeklerden giren son isim olan Pelin Zaman 33 yaşında. Mutfaktaki hünerleri kadar güzelliği ile de konuşulan Pelin Zaman'ın adı Emre Büber ile anılmıştı. Hatta boşanma arefesinde olan Danilo Şef ile eşinin arasında girdiği bile iddia edilmişti. Fakat bu iddialar asılsız çıktı ve Masterchef Pelin gerçek sevgilisi Ruh Eşim diyerek paylaştı. Masterchef Pelin'in sevgilisi şarkıcı Gökhan Akar.

Gökhan Akar'a bir takipçisi Masterchef Pelin neyin oluyor sorusu sordu. Bu soruya cevap olarak şarkıcı Akar, Ruh eşim şarkısı ile 'Kalbimin taa en içi' notunu paylaştı.

Masterchef Pelin kimdir: MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna girmeyi başaran son isim olan Pelin Zaman’ın hayatı, yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Yarışmanın 6’ncı haftasında ana kadroya dahil olan Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde hayata gözlerini açtı. 33 yaşındaki sevilen yarışmacı, MasterChef’e İstanbul’dan katıldı.

MasterChef Türkiye Pelin Zaman eğitimi ve kariyeri : Hayatı ve ne iş yaptığı oldukça merak edilen Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyor. İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yemeğe olan aşkından dolayı iki sene de açık öğretim okuyup aşçılık eğitimi aldı.

Yarışmadaki başarılı tabaklarıyla göz dolduran yetenekli yarışmacı Pelin Zaman, çok sayıda ülke gezmiş bir isim. Hatta bir dönem Amerika’da da yaşayan Pelin Zaman, dünya mutfağına da oldukça ilgili. Gezip gördüğü ülkelerin mutfaklarına her daim dikkat kestiğini söyleyen Pelin Zaman, yemek konusunda da iddialı. Güzel yemek yaptığına inandığını ve yemeklerini yiyenlerden takdir topladığını belirten Pelin Zaman’ın en büyük hayali ise ileride kendine ait bir işyeri açmak. Pelin’in diksiyon eğitimi aldığını da belirtelim.

MasterChef Pelin Instagram hesabı: Instagram’da ‘pelinzamannn’ kullanıcı adıyla yer alan Pelin’in 61 bin 200 takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim olan Pelin, hesabından gidip gördüğü ülkelerin fotoğraflarını da bolca paylaşıyor.

Yeteneği ve tabaklarıyla dikkat çeken Pelin Zaman, şeflerin üçünden de üç evet alarak üst tura çıkmayı başardığı Porto Riko yemeğinin ardından üçlü düelloya geçmişti. Bu turda Kübra ve Rümeysa ile yarışan Pelin, 45 dakikada İtalyan usulü Minestrone çorbasını en iyi şekilde yapmış ve üst tura çıkmayı başarmıştı. Final turuna gelindiğinde ise ana kadroya girememiş ve yedek yarışmacılar arasında kalmıştı. Yedek yarışmacılarla yapılan beşinci turda ise gecenin en iyi lazanyasını yaparak ana kadroya girmeye hak kazandı.