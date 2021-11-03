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Kanser hastalığında çığır açan buluş Kan testinde yanılma payı yok gibi!

Kanser hastalığında çığır açan buluş Kan testinde yanılma payı yok gibi!

Çağın en zor hastalıklarından olan kansere karşı geliştirilen kan testiyle 50'den fazla kanserin erken tespiti mümkün olabilecek.

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ABD’de Mayo Clinic araştırma merkezi tarafından üretilen kan testi yoluyla 50’den fazla kanserin tespit edilebileceği açıklandı. Çığır açan bu buluş sayesinde kanser erken teşhis edilebilecek ve milyonlarca kişi bu sayede hastalığı atlatabilecek.

Kanseri erken teşhis edebilecek ve teşhis şeklinde çığır açan yeni bir kan testinin yakında ABD’de kullanılma sunulacağını açıkladı.

California merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan GRAIL tarafından geliştirilen kan testinin pankreas, yumurtalık ve mide gibi 50 farklı kanser türünü tespit etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, kan testinin piyasaya sürülmesinin ‘oyun değiştirici’ olacağını ve erken kanser teşhisi yoluyla potansiyel olarak milyonlarca hayat kurtarabileceğini söylüyor.

Yüzde 1'den az yanılma payı

ABD’de yapılan araştırmalara 6 bin 600 kişinin katıldığı bildirildi. Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, testin yüzde 1'den daha az yanlış tespit yaptığını vurguladı.

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, kanın bir DNA imzası içerdiğini söylerken, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA’yı izlediğini söyledi. “Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” diyen Feygin, “Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz” şeklinde konuştu.

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