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Almanya'da artık 'aşılanmayanların salgını' yaşanıyor

Almanya'da artık 'aşılanmayanların salgını' yaşanıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının arttığına işaret ederek özellikle "aşılanmayanların salgını"nın yaşandığını söyledi.

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Spahn, başkent Berlin'de Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının devam ettiğini hatırlattı.

Salgının 4. dalgasında herkesin sorumluluk alması ve dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Spahn, "Şu an özellikle aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz. Bunu da çok şiddetli yaşıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Spahn, aşı olanların sayısının yüksek olmadığı bölgelerde Kovid-19 bulaşanların, buna bağlı ölümlerin ve yoğun bakıma yatanların sayısının arttığına dikkati çekerek Almanya'nın bazı bölgelerinde yoğun bakımdaki yatakların yeniden azalmasından dolayı hastaların başka bölgelere nakledilmesinin bile düşünüldüğünü kaydetti.

Herkesi aşı olmaya ve kurallara riayet etmeye çağıran Spahn, sağlık sistemini kapasitesinin sınırına getirmemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bazı yaşlı bakımevlerinde Kovid-19'dan ölümlerinin yaşandığına işaret eden Spahn, "Huzurevlerinden gelen son ölüm haberleri bize test stratejilerinin önemini hatırlattı. Geçen kış olduğu gibi tekrar huzurevlerinde ölümlerin olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Spahn, halka üçüncü doz aşıyı da olmaları çağrısını yineleyerek İsrail'de üçüncü doz aşı ile enfeksiyon sayılarının düştüğünü anlattı.

Bakan Spahn, sadece 2 milyon kişinin üçüncü doz aşıyı olduğunu belirterek bunun yeterli olmadığını kaydetti.

- Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini geçti

Öte yandan Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 398 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 638 bin 419'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19’dan 194 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 96 bin 27'ye çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 146,6 olarak kaydedildi.

Aşılama kampanyasında halkın yüzde 69,5'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 66,8'ine de ikinci dozu uygulandı.​​​​​​​

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