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Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

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2015'te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçen hafta gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli ile görüştü.

MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" denildi.

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