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İstanbul Valiliği uyardı 5 gün süre etkili olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Valiliği uyardı 5 gün süre etkili olacak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeleri kaynak alarak vatandaşları görüş mesafesini düşürecek sis ve pus konusunda uyardı.

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Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeleri kaynak alarak vatandaşları sis ve pus hadisesi konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor. "

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