Cem Yılmaz'dan 'siyaset yapmıyorum' savunması geldi

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a destek açıklamasının ardından tepki gören ünlü komedyen Cem Yılmaz, twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Lincin içine sokulmaktan yıldım, az biraz siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim" dedi.

Abone ol

Rüstem Batum'un YouTube'da yayınladığı Rüstem Batum Sohbetleri adlı programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Cem Yılmaz, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle tutuklu olan Osman Kavala ile terör örgütü PKK propagandası yapan Selahattin Demirtaş ile ilgili "Gizemli bir suçları varmış gibi gösterilmesini biz anlayamıyoruz. Çok trajik" demişti.

Cem Yılmaz'dan açıklama

Bu sözlerinin ardından büyük tepki toplayan ünlü komedyen, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulundu.

"Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim"

"Az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim" diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim.Çok sıkıldım bu oyundan.

"Bana PKK'lı diyo, ben miyim PKK'lı, valla hayret arkadaş"

Bana aklına geliyo bi anda Pkk lı diyo mesela! Öbürü aşı lobisi der..Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır.Pkk lı ne yahu insan biraz çekinir bir dakka düşünür ya.Ben miyim Pkk lı valla hayret arkadaş.Kime hakkımızı soracağız meçhul."

''Hak nerede hak''

Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına “askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan “ diye yazdırılıyor . Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti ! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak,oyun gibi oynuyorlar insanlarla !