Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok ayrıldı mı haber verdi

KANAL D ekranlarında haftaiçi her sabah Neler Oluyor Hayatta programını sunan Hakan Ural'ın yayında olması merak konusu oldu. Nur Tuğba Namlı'nın yayına yalnız çıkması Hakan Ural'a ne oldu, ayrıldı mı sorularını da beraberinde getirdi. Peki Hakan Ural nerede, neden yok?

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Ekranların sevilen sabah programları arasında yer alan Neler Oluyor Hayatta Programının sunucu ve yorumcusu olan Hakan Ural'ın 2 Kasım tarihinde ekrana gelen son bölümünde ekranda yer almaması programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Programın takipçileri Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı sorularına yanıt ararken beklenen açıklama Hakan Ural'dan geldi. İşte o yanıt...

Hakan Ural kimdir kaç yaşında: Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadir.