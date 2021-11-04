10 Kasım resmi tatil mi 2021 okullar öğleden sonra yarım gün tatil mi?

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım ne zaman, resmi tatil mi araştırmaları başladı. Bu sene 10 Kasım çarşamba gününe denk gelecek. Atamız 83. ölüm yıl dönümünde okullarda özlemle anılacak. 10 Kasım'a özel şiirler, kısa 2-3 kıtalık 10 Kasım şiirleri haberimizde.

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Ulu Önder Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Bu yıl da Atatürk vefatının 83’nci yıl dönümünde özlemle ve saygıyla anılacak. Birçok vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. 10 Kasım resmi tatillerden biri değildir. Yani 10 Kasım Çarşamba günü okullar tatil olmayacak, devlet ve kamu daireli açık olacak. Öğrenciler ise bu anlamlı günde Atatürk'ü okullarında çeşitli törenler ile anacak. 10 Kasım için kısa 2 kıtalık-3 kıtalık 10 Kasım şiilerini derledik.

10 Kasım resmi tatil mi:

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

Resmi Gazete açıklaması: 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

10 Kasım şiirleri

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!



Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!



Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ

ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir'e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O'nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN



ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım



Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.