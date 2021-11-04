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Yeni dolandırıcılık yöntemi! Cenazeye yetişmek için internetten araba kiraladı parasını kaptırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeni dolandırıcılık yöntemi! Cenazeye yetişmek için internetten araba kiraladı parasını kaptırdı

İnternet üzerinden dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Bursa’da, cenazeye yetişmek için internette gördüğü sözde ’rant a car’ firmasından araç kiralayan vatandaş dolandırıldı. Otomobilin kendisi yerine sadece fotoğrafları gönderilen vatandaş, soluğu karakolda aldı.

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Bursa’da yaşayan Metin Arslan, Muşta'taki bir cenazeye gitmek için araç kiralamaya karar verdi. İnternette bulduğu rent a car firmasını aradı. "Verdiğimiz hesaba önce parayı yatırın, aracı hemen gönderiyoruz" şeklinde geri dönüş oldu.

Şahıslar, telefon görüşmesinden sonra, Metin Arslan'a, kiralayacakları aracın fotoğraflarını gönderdi. Aracın hem dış görünümü, hem plakası, hem içinin detaylı fotoğraflarını gören Arslan, kendisine gönderilen hesaba 920 lira para havale etti. Parayı gönderdikten sonra konuştuğu numarayı aradı, ancak bir daha kimseye ulaşamadı. Hemen polise başvuran vatandaş, dolandırıldığını belirterek, şikâyetçi oldu.

Memleketi Muş'taki bir yakınının cenazesine yetişmek için araç kiralamak isterken dolandırıldığını iddia eden Metin Arslan, "Cenaze için araç kiralamak istedim. İnternetten bir rent a car firmasıyla iletişime geçtim. Görüştüğüm firma yetkilileri, (Gönderdiğimiz hesaba para yatıracaksınız. 20 dakika içinde aracı size teslim edeceğiz) dedi. Bana aracın fotoğraflarını gönderdiler. Benden ehliyet fotoğraflarını ve para istediler. Ehliyet fotoğrafını ve verilen banka hesabına 920 lira yatırdım.

Parayı gönderdikten sonra, daha önce iletişim kurduğum numarayı defalarca aramama rağmen, telefonum bir daha açılmadı. Dolandırıldığımı anladım. Hemen polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana, benim gibi çok sayıda dolandırılan kişi olduğu söylendi. Ben ucuz atlattım. Buradan vatandaşları uyarıyorum. Tanımadığınız kişilerden internet üzerinden araç kiralamaya çalışmayın" dedi.

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