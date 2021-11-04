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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ile ilgili flaş açıklamalar: Sıkıntıların farkındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ile ilgili flaş açıklamalar: Sıkıntıların farkındayız

Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz."

"Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz."

"Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."

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