Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam! İşçi emeklileri zararda
2022 yılı Ocak zamlarıyla ilgili hesap ortaya çıktı. Yılbaşından itibaren işçi emeklilerinin yüzde 10.5, memurlarla memur emeklilerinin ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.5 zam alması bekleniyor...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammını belirleyecek tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73'e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5'i bulacak.
Toplu sözleşme
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.
TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı.