Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’nin PKK, PYD, YPG’ye destek vermesi ve S400’e karşı çıkması müttefiklik ruhuna uymuyor

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Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili yapılan çalışmalara da değinen Çavuşoğlu "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı." dedi.

ABD'nin tutumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirildini söyleyen Çavuşoğlu ABD'nin tutumunu eleştirdi: "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu Biden'a açıklıkla dile getirdi."