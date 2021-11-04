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Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

Anadolu Ajansı
Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'e teslim etti.

Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

AA ekibi Osmanlı askerinin emanetine 100 yıldan uzun süredir gözü gibi bakan Filistinli ailenin hikâyesini ilk kez 3 yıl önce haberleştirmişti. Bugün o hikâyeye yeni bir halka eklendi. Filistinli ailenin üyelerinden Ragıp Hilmi el-Alul'un anlatımına göre hikâyenin başlangıcı 1915 yılına uzanıyor. 

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Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

O dönem Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'den başka cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrinin bilinen esnaflarından Rüşdü Efendi'ye bırakmış. Alul'un amcası Rüşdü Efendi, Osmanlı askerinin "Dönebilirsek alırım" diye bıraktığı emaneti yıllarca muhafaza etmiş.

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Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

"Torunları gelir alır" diye saklamış

Parayı bırakan ve kimliği bilinmeyen Osmanlı askeri Filistin'e bir daha hiç dönememiş, ancak Rüşdü Efendi'den sonra torunları da "Belki bir gün geri döner veya bir akrabası gelir ister" düşüncesiyle emanete büyük özenle sahip çıkmaya devam etmişler.

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Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

Paranın miktarını bile saymamışlar

Hatta o kadar ki, 2018'de AA ekibi haberini yapana kadar "emanettir açılmaz" diyerek paranın miktarını bile hiç saymamışlar.

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