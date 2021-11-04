Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi! Para dolu emanet Büyükelçi Demirer'e teslim edildi

"Torunları gelir alır" diye saklamış

Parayı bırakan ve kimliği bilinmeyen Osmanlı askeri Filistin'e bir daha hiç dönememiş, ancak Rüşdü Efendi'den sonra torunları da "Belki bir gün geri döner veya bir akrabası gelir ister" düşüncesiyle emanete büyük özenle sahip çıkmaya devam etmişler.