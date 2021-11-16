Rusya'nın füze denemesi panik yarattı astronotlara uyarı yapıldı! Tüm ulusları tehdit ediyor

ABD, Rusya'yı, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınadı.

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Rusya'nın füze testi Dünya'nın yörüngesinde panik dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rusya'nın testi bir enkaz bulutu oluşturdu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlara olası bir çarpmaya karşı uzay giysilerini giymeleri ve sığınmaları talimatı verildi. ABD, Rusya'yı, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınadı.

Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının ISS'i tehdit etmesi nedeniyle, istasyondaki astronotların kapsüllere sığınmak zorunda kaldığı açıklandı.

İstasyonda şu anda 4 ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında "Bugün erken saatlerde Rusya Federasyonu kendi uydularından birini yok etmek üzere bir pervasızca bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdi. Deneme şu ana kadar 1500 adetten fazla takip edilebilir uzay çöplüğü ve takip edilmesi imkansız yüzbinlerce daha küçük parça çöplük ortaya çıkardı. Bu tüm ulusları tehlike altına atıyor" dedi.

Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin sonuçlarının daha önemsiz olduğunu savundu.

Roscosmos Twitter'dan "Bugün ISS mürettebatını standart prosedürler gereği istasyona girmek zorunda kalan parçanın yörüngesi istasyonun yörüngesinden uzaklaştırıldı. İstasyon şu an yeşil bölgede" açıklamasını yaptı.