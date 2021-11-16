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Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor? MHP'li üst düzey isimler yanıtladı

Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor? MHP'li üst düzey isimler yanıtladı

MHP’li üst düzey isimler, Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklamalarına ilişkin, "Rahatsız edici bir anlam çıkarılmamalı, çıkmaz da. MHP 'muhalefet' sözü ile Cumhur İttifakı’ndan doğan bir sıkıntıyı ifade etmemiştir" dedi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür” ifadelerinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak MHP’li üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.
Fırat'ın aktardığına göre MHP'li üst düzey isimler, şunları kaydetti:

"Muhalefet' sözünden rahatsız edici bir anlam çıkarılmamalı, çıkmaz da. MHP 'muhalefet' sözü ile Cumhur İttifakı’ndan doğan bir sıkıntıyı ifade etmemiştir. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre MHP, muhalefettir. Tıpkı diğer partiler gibi. MHP, Cumhur İttifakı’nın ortağıdır ancak koalisyon ortağı değildir. MHP 15 Temmuz’un ardından Cumhur İttifakı’na katılarak, AK Parti ve hükümeti politik olarak ciddi biçimde desteklemektedir. Bu destek de devam edecektir.

50+1 konusu

AK Parti’den bugüne kadar bu yönde bir rahatsızlık işitmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu yönde bir rahatsızlığı olduğunu bugüne kadar iletmedi. İki liderin bir araya gelip çözemeyeceği bir konu yok. İki liderin ilişkisi pürüzsüz ve sorunsuz. Sorun çıksa da iki lider sorunları birlikte çözebilecek durumda.

Anayasa çalışması

MHP anayasa çalışmasını tamamladı. Bu konuda MHP’ye bir sorun yansıtılmadı. AK Parti henüz kendi çalışmasını tamamlamadı. Ancak kısa sürede biteceği belirtiliyor. İki parti henüz bir araya gelmedi. AK Parti çalışmasını tamamlayınca iki partinin yetkilileri oturup çalışacaklar. MHP çalışmaya ve uzlaşmaya olumlu yaklaşır, kısacası “Oturulur, çözülür ve halledilir."

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