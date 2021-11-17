TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde Akça Hatun Fahriye Evcen türküsü interneti salladı

Akça Hatun'un hain mi, yoksa casus mu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Akça Hatun özellikle sosyal medyada çok merak ediliyor. Son günlerde dizinin popülerliğinin de artmasıyla tarih araştırmalarının zirvesine oturan Akça Hatun'un son bölümdeki bir sahnede 'hırs' ve 'intikam'ı çağrıştıran 'Atalarına yemin ettiği' sahne dizinin sevenleri tarafından, dizide önemli bir rolü olan Akça Hatun'un hain mi, yoksa casus mu olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.