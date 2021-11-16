Hüseyin Besli kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Besli ailesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının metin yazarlığını yapan, eski AKP milletvekili ve yazar olan Hüseyin Besli yaptığı açıklama ile tepki çekti. Alevi ve Kürt çocukları çifte kavrulmuş yalancı diyen Hüseyin Besli, kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Hüseyin Besli çocukları eşi kimdir?

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Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının metin yazarlığını yapan, eski AKP milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli’nin, Alevilere ve Kürtlere yönelik ifadeleri büyük tepki gördü. Açıklamaları ile gündem olan Hüseyin Besli ise merak konusu oldu. Peki Hüseyin Besli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

Hüseyin Besli ne dedi: Hüseyin Besli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yazısında Alevi ve Kürtlere yönelik nefret söyleminde bulunmuş ve Alevilerin çocuklarını yalancı yetiştirdiği ifadesini kullanmıştı.

Hüseyin Besli kimdir: Hüseyin Besli, 18 Nisan 1953'te Giresun Görele'de doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Emine'dir. Psikolog, Yazar; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet memurluğu ve ticaretle uğraştı. Sümerbank Beykoz Deri Kundura Sanayi Müessesesi Eğitim Şefi ve Yünlü Dokuma Sanayi Ticaret Müdürü olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı görevini yürüttü.

Yeni Şafak Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazı yazdı ve iki kitabı yayınlandı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Az düzeyde İngilizce bilen Besli, evli ve 2 çocuk babasıdır.