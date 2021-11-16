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Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!

Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!

CHP'ye kapatma davası önerisini fanteziydi diye savunan Mehmet Barlas için Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'dan çok sert bir yazı yazdı. Barlas için, "‘AK Parti yandaşı’ rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür!" dedi.

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Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir” sözleriyle gündem olan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’a “Yıllardır ‘AK Parti yandaşı’ rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür!” dedi.

Uğur Mumcu’nun 27 Mart 1991 tarihli yazısında Mehmet Barlas’ı “İş ve Sermaye Çevrelerinin Kocaoğlanı” diye tarif ettiğini yazan Korkmaz, “Püf noktası, işte buradadır. Yani? Dışarıya Bağımlı Büyük Sermaye’nin (Komprador Burjuvazi) Çok Maskeli Süvarisidir! ‘Her Devrin Adamı’ olması, Koş Memo’ya verilen maskeli derin görevlerle alakalıdır. Yaklaştığı, taraftarı göründüğü iktidarları… Komprador Burjuvazi’nin Batı Kulübü’ne eklemlenmiş ‘derin menfaatleri’ doğrultusunda bir yönlendirme görevidir, bu!” diye yazdı. 

Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın 14 Kasım’daki yazısından  Barlas’tan “CHP’nin kapatılmasını isteyen AKP yandaşı köşe yazarı” diye bahsettiğini yazan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Olaya böyle baktığımızda, yanılırız…

Peki, ya nedir? Barlas, yıllardır ‘AK Parti yandaşı’ rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür!

‘İktidar Yandaşı maskesi ile İktidara kritik zararlar verdirme’ Özel Misyonunun aktörüdür.”

Barlas’ın “ters köşe çalışarak, AK Parti’yi vurduğunu” yazan Korkmaz “Truva Nagehan da, Koş Memo’nun zırvasını tekrarlayıp hayali bir savı pekiştirmeye yelteniyor!” dedi.

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