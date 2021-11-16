Naci Bostancı neden istifa etti görevinden neden ayrıldı?

AK Parti'nin TBMM'deki bir numaralı ismi Grup Başkanı Naci Bostancı görevini bırakma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Naci Bostancı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Naci Bostancıoğlu kimdir, neden görevini bıraktı? Naci Bostancı eşi ve çocukları kimdir?

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İktidar partisinin TBMM'deki 1 numaralı ismi Grup Başkanı Naci Bostancı görevini bırakma kararı aldı. SÖZCÜ'ye konuşan Bostancı, “Görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra 2023 seçimlerine hazırlanacağız” dedi. Bu gelişmenin ardından Naci Bostancı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Naci Bostancı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Naci Bostancı ailesi kimdir?

7 Temmuz 2018'de Grup Başkanlığı'na seçilen Bostancı, yaklaşık 3 yıldır bu görevini sürdürüyordu. 24 Mart 2021'de AK Parti Grubu'nda bazı değişiklikler oldu. Özlem Zengin ve Mehmet Muş grup başkanvekilliğini bırakırken, yerlerine Mustafa Elitaş ile Mahir Ünal getirildi. Özellikle Elitaş'ın ‘ağabey' pozisyona geçmesi, Bostancı'nın görevini yaparken ‘pasifize' olmasına neden oldu. Bostancı'nın da son aylarda bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

Naci Bostancı kimdir: 2 Ağustos 1957 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezlerle tamamladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu.Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın siyaset danışmanlığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği olarak görev aldı.

Naci Bostancı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın başdanışmanlığını ve basın sözcülüğünü yaptı. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığını yürüttü.2008-2009 yıllarında Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı, 2009-2011 yılların arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

TBMM'de Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyeliği, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı.

Naci Bostancı, Türkiye'de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, siyaset bilimi, ikna kuramları, kitle iletişim teorileri, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmalarda bulundu.

1980 öncesindeki siyasi ortamı kendi dünyasından da kesitler sunarak 'Işığın Gölgesi' adlı siyasi romanıyla kaleme aldı.

2011 yılında AK Parti'den milletvekili olan Naci Bostancı, 2021 yılı itibarıyla milletvekilliğini sürdürüyor. 15 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı.

1957 doğumlu olan Naci Bostancı, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.Naci Bostancı evli ve iki çocuk babasıdır.Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @nacibostanc, Twitter'da @nacibostanci kullanıcı adıyla yer almaktadır.