BIST 1.708
DOLAR 10,17
EURO 11,56
ALTIN 612,31
HABER /  GÜNCEL

50 milyon kişinin bilgileri çalındı! Hackerlar mesaj gönderdi Yemeksepeti'nden fidye istedi

50 milyon kişinin bilgileri çalındı! Hackerlar mesaj gönderdi Yemeksepeti'nden fidye istedi

8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti yeniden hacklendi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu,Yemeksepeti’nin verilerini ele geçirdiğini iddia eden bir hackerla görüşme gerçekleştirdi ve sosyal medya hesabından yayınladı.

Abone ol

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu,Yemeksepeti’nin verilerini ele geçirdiğini iddia eden bir hackerla görüşme gerçekleştirdi.

Haskoloğlu, hackera şahsi bilgilerini sordu. Yanıt olarak ise hacker tarafından ev adresi, telefon numarası gönderildi.

Haskoloğlu da bu görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Yemeksepetinden açıklama

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şöyle denildi

İlgili Haberler
Yemeksepeti yine hacklendi! Çaldıklarını yayınlamamak için fidye istediler
ÖNCEKİ HABERLER
Dördüncü doz Biontech olacak mıyız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Dördüncü doz Biontech olacak mıyız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü
Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'daki El-Cumhuriye gazetesine makale yazdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'daki El-Cumhuriye gazetesine makale yazdı
Naci Bostancı kimdir aslen nereli kaç yaşında? Naci Bostancı eşi ve çocukları
Naci Bostancı kimdir aslen nereli kaç yaşında? Naci Bostancı eşi ve çocukları
İngiltere gole boğdu son şampiyon İtalya şokta
İngiltere gole boğdu son şampiyon İtalya şokta
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi
Naci Bostancı neden istifa etti görevinden neden ayrıldı?
Naci Bostancı neden istifa etti görevinden neden ayrıldı?
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na teklifin detayları belli oldu
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na teklifin detayları belli oldu
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!
Dünyanın en büyük elmas madeninde yeni bir mineral bulundu
Dünyanın en büyük elmas madeninde yeni bir mineral bulundu