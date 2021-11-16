50 milyon kişinin bilgileri çalındı! Hackerlar mesaj gönderdi Yemeksepeti'nden fidye istedi
8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti yeniden hacklendi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu,Yemeksepeti’nin verilerini ele geçirdiğini iddia eden bir hackerla görüşme gerçekleştirdi ve sosyal medya hesabından yayınladı.Abone ol
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu,Yemeksepeti’nin verilerini ele geçirdiğini iddia eden bir hackerla görüşme gerçekleştirdi.
Haskoloğlu, hackera şahsi bilgilerini sordu. Yanıt olarak ise hacker tarafından ev adresi, telefon numarası gönderildi.
Haskoloğlu da bu görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaştı.
Yemeksepetinden açıklama
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şöyle denildi