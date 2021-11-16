BIST 1.707
DOLAR 10,17
EURO 11,57
ALTIN 612,74
HABER /  GÜNCEL

Hulusi Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele ve S-400 açıklamaları

Hulusi Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele ve S-400 açıklamaları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Akar gündemle ilgili sorulara cevap verdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

(FETÖ ile mücadele) TSK’nin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.

Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekâtlarda göğüs-göğüse mücadele ile 4.000 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir.

Unutulmamalıdır ki, terör koridoru engellenmeseydi; ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı.

Yunanistan'a karşılık veriliyor

İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

Yunan heyete Ankara daveti

Yunanistan ile aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Bu çerçevede, güven arttırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunan heyetini Ankara’ya bekliyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere gole boğdu son şampiyon İtalya şokta
İngiltere gole boğdu son şampiyon İtalya şokta
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na teklifin detayları belli oldu
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na teklifin detayları belli oldu
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!
Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde! Gram altın 608 lira oldu yükseliş sürecek
Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde! Gram altın 608 lira oldu yükseliş sürecek
ABD'nin eski Suriye temsilcisi Jeffrey Türkiye'nin önemini vurguladı: Türkiyesiz çözüm olmaz
ABD'nin eski Suriye temsilcisi Jeffrey Türkiye'nin önemini vurguladı: Türkiyesiz çözüm olmaz
Hüseyin Besli kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Besli ailesi
Hüseyin Besli kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Besli ailesi
Şamil Tayyar'ın 50+1 açıklaması olay oldu yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir
Şamil Tayyar'ın 50+1 açıklaması olay oldu yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir
Fatih Tezcan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası! 'suça yatkın kişiliği' cezayı erteletmedi
Fatih Tezcan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası! 'suça yatkın kişiliği' cezayı erteletmedi
Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü