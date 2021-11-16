MHP lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan ile gerilim açıklaması! 50 artı 1 eleştirilerine cevap!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasına oyları düşük gösteren anket firmalarını hedef alarak başladı. Taha Akyol'un yazdığı 'Erdoğan ve Bahçeli arasında sistem gerilimi var' sözlerine cevap verdi. Cemil Çiçek'in 50+1'in AK Parti'yi zora sokacağı iddialarına tepki göstererek "Bu tuhaf sözleri Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de istiyor." dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta MHP'nin konumunun muhalefet olduğu sözlerine açıklı getirerek "Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız." dedi.

Bahçeli'nin açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletimizle buluşmaya hevesle devam ediyoruz. Bugüne kadar 40 ile giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık.

Siparişle çalışan araştırma şirketlerinin abuksubuk anketleri ne söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakının senesi olacaktır. Adım adım 2023'e yürüyoruz biz yürüyünce zalimler kaçışacaktır. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz.

Sevabına da günahına da ortağız

Cumhur İttifakında çatlak patlak olmaz ama ittifakımızı hazmedemeyip çatlayanlar vardır. MHP İttifak ortağı olsa da sorumluluğu muhalefettir. Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

MHP fırsatçılık yapmaz, yangından mal kaçırmaz. Biz siyaseti mertçe yaparız adam gibi yaparız. Tespitlerimi başka yere çekmek sinsi bir kurnazlıktır.

Taha Akyol'un 'Erdoğan ve Bahçeli arasında sistem gerilimi var' yazısına tepki

Bir köşe yazarının 'Erdoğan ve Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalandır. Kalemini zillet mürekkebine batırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda güven vardır, muhabbet vardır. 50+1 ile cumhurbaşkanı ile seçilmesi çoğulcu demokrasidir.

Cemil Çiçek'in 50+1 eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Cemil Çiçek, hem bugün hem gelecekte sıkıntılara vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözleri Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de istiyor. Sayın Çiçek sizin dilinizin altında bir rakam var mıdır?

FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Altı partinin parlamenter sistem arayışlarında olduğu dönemde Çiçek'in beyanatları kuşku vericidir.

Bize göre bu tartışma gereksiz ve yersizdir. Yapmamız gereken çok şey vardır. Yüzde 50+1 üzerinden farklı bir tartışma açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını bozacaktır.

Kadın cinayetleri

10 Kasım sabahı Senem Kafalı kardeşimiz, 11 Kasım sabahı Hanife Demirci kardeşimiz, 11 Kasım akşamı Selime Pişkin kardeşimiz, 12 Kasım'da da Gülsüm Yarış kardeşimiz şiddet kurbanı olmuştur. Başak Cengiz kızımız sokakta yürürken hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist, bir canavar tarafından maalesef hayattan koparılmıştır. Bu cani hedef olarak seçtiği Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür. Artık zaman konuşma zamanı değil, tedbirleri sırasıyla alma zamanıdır. Biz geciktikçe bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Artık klişe sözler geçersizdir, vakit şiddetin kökünü kurtarma vaktidir.

MHP'den çözüm önerileri: İdam cezası tartışmaya açılsın

MHP'nin kadınlara reva görülen şiddetin engellenmesi hususunda görüş ve önerileri şunlardır. Ailenin korunması konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç vardır. Parti olarak 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel yasalaşması istediğimizdir. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimlerine imkan tanınmamalıdır. Caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterilmesine izin verilmemelidir.

Helalleşme tartışması

Gerçekten de CHP yaradır, yıkımdır. Helalleşmeye gelince, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun. CHP yönetimi HDP ile FETÖ ile helalleşmiştir.

Asgari ücret ve EYT açıklamaları

Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran Seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz Beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız.

Mesela, “Emeklilikte Yaşa Takılan” kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır.

Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır.

Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız.

Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir.

Asgari ücret tanımı itibariyle, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir.