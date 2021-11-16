BIST 1.707
DOLAR 10,17
EURO 11,57
ALTIN 612,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Müslüme gibi kayboldu Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor

Müslüme gibi kayboldu Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor

Karaman'da Müslüme gibi kaybolan Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor.

Abone ol

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin kaybolması akıllara Evrim'i getirdi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde de 3,5 yaşındaki Evrim benzer şekilde kaybolmuştu. Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayıplara karıştı.

Anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri arama çalışması yaptı.

Anne ve baba bir süra cezaevinde kaldı

Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim’in kayıp olmasının ardından 3 yıl 4 ay geçmesine rağmen bir bulguya rastlanamadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Anzer balı için bu yıl bir ilk oldu satış fiyatı açıklandı öncelik hastaların
Foto Galeri Anzer balı için bu yıl bir ilk oldu satış fiyatı açıklandı öncelik hastaların Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar uçtu gidiyor! Dakika dakika artıyor işte döviz kurlarında son durum
Dolar uçtu gidiyor! Dakika dakika artıyor işte döviz kurlarında son durum
Aysun Kayacı kaç yaşında son hali nasıl Aysun Kayacı kiminle evli?
Aysun Kayacı kaç yaşında son hali nasıl Aysun Kayacı kiminle evli?
Ermenistan yine durmuyor! Azerbaycan'a ateş açıldı
Ermenistan yine durmuyor! Azerbaycan'a ateş açıldı
Ankara'da doktor eşini öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı
Ankara'da doktor eşini öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı
İşte AK Parti'nin 6 kişilik seçim ekibi! Ekipte kimler var?
İşte AK Parti'nin 6 kişilik seçim ekibi! Ekipte kimler var?
TOKİ, 70 konut, 195 iş yerini açık artırma ile satacak internetten de teklif verilebilecek
TOKİ, 70 konut, 195 iş yerini açık artırma ile satacak internetten de teklif verilebilecek
Aysun Kayacı'nın babası kimdir neden öldü hastalığı neydi?
Aysun Kayacı'nın babası kimdir neden öldü hastalığı neydi?
50 milyon kişinin bilgileri çalındı! Hackerlar mesaj gönderdi Yemeksepeti'nden fidye istedi
50 milyon kişinin bilgileri çalındı! Hackerlar mesaj gönderdi Yemeksepeti'nden fidye istedi
Dördüncü doz Biontech olacak mıyız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Dördüncü doz Biontech olacak mıyız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü
Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü