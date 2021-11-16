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Devlet Bahçeli'den EYT, asgari ücret ve 3600 Ek gösterge çağrısı! TBMM'de çözelim...

Devlet Bahçeli'den EYT, asgari ücret ve 3600 Ek gösterge çağrısı! TBMM'de çözelim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili olarak, "Siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili olarak partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "EYT sorunu bizim sorunumuzdur. Mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır. Kademeli geçişi dikkate alarak geniş siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunun TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır" dedi. Bahçeli, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili de hükümete çağrı yaptı. 

MHP lideri Bahçeli'nin konula ilgili açıklamaları şöyle: 

- EYT sorunu bizim sorunumuzdur. Mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır. Kademeli geçişi dikkate alarak geniş siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır.

- Diğer yandan 3600 ek gösterge verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz. Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız.

- Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır.

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