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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Metaverse'te büyükelçilik açacak ilk ülke belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Metaverse'te büyükelçilik açacak ilk ülke belli oldu

Karayip Adaları ülkesi Barbados, sanal gerçekliğe dayanan Metaverse’te büyükelçilik açan ilk ülke olacak.

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Karayipler’in ada ülkelerinden Barbados, sanal gerçekliğe dayanan ve geleceğin sosyal medyası olarak tanımlanan Metaverse'te büyükelçilik açan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Metaverse elçiliğinin kurulması için 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Decentraland’den dün yapılan açıklamada, Barbados'un dünyada sanal gerçeklik elçiliği açan ilk ülke olmak üzere imzaladığı anlaşma doğrulanarak, “Bugün dünyanın ilk Metaverse Büyükelçiliğini kuran Barbados yönetimini Decentraland'a davet etmekten gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Metaverse'te açılacak büyükelçilik binasının farklı projelere, arazinin belirlenmesine ve satın alınmasına, sanal elçilik ve konsoloslukların mimarisinin oluşturulmasına ve e-vize gibi hizmetler sağlanmasına hizmet etmesi bekleniyor.

Ocak ayında açılması planlanıyor

Barbados’un sanal gerçeklik elçiliğinin önümüzdeki ocak ayında açılması beklenirken, Barbadoslu yetkililerin, dijital egemen arazi kurmak için birden fazla Metaverse şirketiyle birlikte çalışmayı planladığı da aktarıldı. Barbadoslu yetkililerin, Somnium Space ve SuperWorld gibi diğer sanal gerçeklik platformlarıyla da anlaşmalar imzaladığı bildirildi.
Öte yandan, Barbados hükümeti, ağustos ayında onay verilen projeyi “önemli bir diplomatik fırsat” olarak nitelendirmişti.

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